To najmodniejszy dodatek ślubny tego sezonu. Jak go nosić?

Delikatna kokarda połączona z wiankiem prezentuje się kobieco i z pewnością przypadnie do gustu fankom stylu boho. Jeżeli kwiaty we włosach nas nie przekonują - wplećmy kokardę we włosy. Jeżeli przed ślubem idziemy do fryzjera, poprośmy o warkocz lub też upięcie, które wykorzysta ten element.