To najstarsza iluzja optyczna świata. Liczy się to, co widzisz jako pierwsze

Iluzje optyczne są z nami nie od dziś. Okazuje się, że najstarsza z nich znajduje się w Indiach i ma aż 900 lat! Mowa tu o fragmencie świątyni Airavatesvara, która znajduje się w miejscowości Kumbakonam w dystrykcie Thanjavur, w południowoindyjskim stanie Tamil Nadu. Jeżeli nigdy wcześniej jej nie widzieliście, to świetnie. Spójrzcie na zdjęcie, bo to, co ujrzycie na nim jako pierwsze, powie wam najszczerszą prawdę o was samych.