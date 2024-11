Zapach starszych ludzi. Naukowcy ustalili jego źródło

Ok, rozumiem

Starzenie się jest naturalnym etapem życia każdego człowieka. Z wiekiem ciało przechodzi przez szereg zmian, co wpływa również na zapach naszego ciała. Osoby starsze wydzielają specyficzny aromat, który nie jest wynikiem niedbałości o higienę, lecz skutkiem naturalnych procesów chemicznych. W badaniach prowadzonych przez dr Shinichiro Haze odkryto, że za charakterystyczny zapach starszych ludzi odpowiada związek chemiczny znany jako 2-nonenal.

Dlaczego starsi ludzie wydzielają specyficzny zapach?

2-nonenal powstaje w organizmie osób starszych w wyniku utleniania kwasów tłuszczowych. Proces ten jest bardziej intensywny ze względu na zmiany w strukturze i funkcjonowaniu skóry. U starszych osób skóra produkuje mniej sebum, a jej naturalne olejki szybciej ulegają utlenieniu.

To właśnie te procesy prowadzą do zwiększonej produkcji 2-nonenalu, który odpowiada za intensywniejszy zapach. Jak wskazują naukowcy, wśród których znalazł się dr Shinichiro Haze, związek ten to pozostałość genetyczna naszych przodków, który umożliwiał określenie wieku i stanu zdrowia innych osób w społeczności.

Jak zminimalizować zapach u osób starszych?

Choć zapach związany z 2-nonenalem jest naturalnym procesem starzenia, istnieją sposoby na jego zminimalizowanie. Przede wszystkim ważne jest przestrzeganie zdrowego stylu życia. Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna oraz unikanie stresu mogą ograniczyć ilość produkowanego 2-nonenalu. To, co jemy i jak dbamy o ciało, może mieć bezpośredni wpływ na to, jak pachniemy.

Picie odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia, rezygnacja z palenia tytoniu i odpowiednia higiena skóry również mogą pomóc w zmniejszeniu charakterystycznej woni.

