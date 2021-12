To nie była miłość. Elżbieta o Marku: "Potrafił włączyć TikToka i spędzić na nim trzy godziny"

Emocje po ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" nie słabną. Widzów szczególnie zaintrygowały losy kobiet w programie, czyli Kamili i Elżbiety. Ta ostania pokładała nadzieje w Marku, zaprosiła go do swojej posiadłości, dała lokum i pracę. On nie garnął się do pomocy, wolał spędzać czas przeglądając media społecznościowe. Ela przeżyła kolejny miłosny zawód.