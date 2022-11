To nowy ulubieniec gwiazd. Najmodniejszy dodatek na zimę szaleje z kolorem

Mamy dobrą wiadomość - gwiazdy nie będą marznąć tej zimy. Miękkie, przytulne, długie i otulające szyję dodatki, stanowią mocny trend. Podpatrzone u it-girls ze Skandynawii, wchodzą także do szaf polskich influencerek. Coraz częściej główną rolę w stylizacji przejmują szaliki, pozostawiając jeansy i swetry na drugim planie. Modele w paski i kratki manifestują swoją barwną osobowość, a przy tym wskakują na Instagram i wpisują się w tendencję "dopamine dressing". Trzeba przyznać, że kolorowe szaliki dodają energii w kontraście do tego, co dzieje się za oknem.