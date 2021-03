To on odnalazł dziewczynę z archiwalnego zdjęcia. "Ono jest tak naprawdę tragiczne"

Kim jesteś?

Matowski zwrócił uwagę na pudełko, które dziewczyna ze zdjęcia trzymała w rękach. – To pudełko od orderu DFC - Distinguished Flying Cross. To odznaczenie typowo bojowe, nadawane lotnikom za walkę z nieprzyjacielem. W czasie II WŚ nie nadawano go kobietom (pierwsza kobieta otrzymała ten order w 2008 roku i była to por. Michelle Goodman za walki w Iraku). W związku z tym założyłem, że musiała odbierać to odznaczenie za kogoś, bo nie ma możliwości, by ona sama została odznaczona. A jeśli za kogoś, to córka, żona albo siostra – mówi.