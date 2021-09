To ona poinformowała o wybuchu II wojny światowej. Nie umiała żyć bez adrenaliny

To ona poinformowała o wybuchu II wojny światowej

1 września o 5.00 rano obudził ją wybuch. Nad Katowicami, w których przebywała, pojawiły się bombowce. Zadzwoniła do sekretarza ambasady Zjednoczonego Królestwa, Robina Hankey'a, a następnie do warszawskiego korespondenta "The Daily Telegraph". - To wojna! - krzyczała do słuchawki. Od tamtej pory była tam, gdzie działo się coś ważnego. Przez Europę podróżowała z maszyną do pisania i pistoletem. Pisała przez całą wojnę.