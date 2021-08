Ostatnie zdjęcie księżnej Diany przed wypadkiem. Uciekała przed paparazzi

Odzyskała szczęście

Na ostatnich zdjęciach księżnej Diany, z dnia tragicznego wypadku, możemy zauważyć, że w końcu odnalazła szczęście. Była uśmiechnięta, pełna życia, miała u swego boku ukochanego mężczyznę. Wcześniej ona i Dodi spędzili wakacje w domu w Saint-Tropez na południu Francji, gdzie towarzyszyli im także synowie Diany: William i Harry. To wtedy, za sprawą zdjęć udostępnionych przez paparazzi, zaczęto sugerować, że romans księżnej i Dodiego jest czymś poważniejszym. 30 sierpnia 1997 roku zakochani zaplanowali podróż do Londynu, zatrzymując się po drodze w Paryżu. Ta była ich ostatnią. Diana zmarła w wieku 36 lat. Pochowano ją niedaleko Jeziora Owalnego, na wyspie, w brytyjskim Althorp. Miejsce to należało do jednego z ulubionych księżnej.