Mówi o relacji z psycholożką. Wyrzuciła to z siebie po igrzyskach

Nie był to pierwszy raz, kiedy Iga Świątek wspomniała o Darii Abramowicz publicznie. Nazwisko psycholożki padło także m.in. w rozmowie z Magdą Mołek.

- Mam szczęście, że spotkałam Darię na swojej drodze. Jest psychologiem, pracujemy od 2019 roku, pomogła mi także stworzyć mój team, doradzała w temacie podziału obowiązków. Mogę się do niej zwrócić z każdym tematem, porozmawiać także o życiowych sprawach i problemach - mówiła Iga Świątek.

