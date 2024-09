To ona stoi za "Moją i twoją nadzieją". "Kłamała i robiła intrygi"

Lata 90. i początek lat 2000. należały w polskiej branży muzycznej do zespołu Hey, który założył Piotr Banach. To właśnie on zaprosił do współpracy wokalistkę Katarzynę Nosowską, której głos zna większość Polaków. Choć ich utwory zdobyły serca wielu, ich relacje od samego początku nie były zachwycające. Nie pomogła temu managerka.