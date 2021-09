Pokazała, jak poderwała swojego sąsiada. To ona zrobiła pierwszy krok

Joe wyznał po czasie, że widział, jak Francesca podgląda go przez okno z koleżankami. Udawał jednak, że tego nie dostrzega, bo nie wiedział do końca, co ma zrobić. Gdy Francesca opowiada teraz swoim znajomym, w szczególności dziewczynom, jak poznała i poderwała swojego chłopaka, mało kto jej wierzy. Po pierwsze 20-latka była bardzo odważna i zdecydowana w tym, co robiła, a po drugie pary poznają się obecnie głównie przez Tindera, co nie zawsze, a nawet rzadko, kończy się stałymi związkami.