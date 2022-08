To pierwszy taki duet w historii. Mama i córka podbijają niebo

Od czasu do czasu dzieci idą w zawodowe ślady swoich rodziców. Takie przypadki jednak zdarzają się dość rzadko - Holly i Keely Petitt zasiadły razem w kokpicie potężnej maszyny. Kobiety w tym zawodzie to wciąż niezbyt częsty widok. Taki duet to z kolei chyba jedyny przypadek w podniebnym świecie.