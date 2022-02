Jest pilotką samolotów pasażerskich. "Zachęcam kobiety do tego, aby przełamały brak wiary w siebie"

Tak, zdarzają się takie sytuacje, nie umniejszając jednak drugiemu pilotowi. Właśnie w takich momentach całą sztuką jest dopełnianie się w kabinie. Uświadomienie sobie, że po to mamy drugiego pilota, żeby móc zebrać jak najwięcej informacji i obstawić przy najlepszej decyzji. Bardzo mnie cieszy, kiedy widzę, że kapitanowie, którzy są starsi, nabierają tej świadomości, że to nie jest ważne, czyją decyzję podejmiemy. Jeżeli starszy kapitan pyta się o to, czy coś zauważam, zawsze mówię o tym głośno. Nie chodzi w takich sytuacjach, aby wytknąć komuś błąd, tylko o to, by ten błąd skorygować i zadbać o bezpieczeństwo pasażerów.