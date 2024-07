To prawdziwa "pożeraczka" prądu. Wyliczenia mówią same za siebie

W każdym domu znajduje się lodówka. Jest to jeden z tych sprzętów, bez których trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie. Niestety okazuje się, że urządzenie zużywa całkiem sporo prądu - szacunkowo stanowi 30 proc. naszego rachunku. W jaki sposób obniżyć koszty i od czego zależy, ile dokładnie nasza chłodziarka pobiera energii?

Przy wyborze lodówki warto przyjrzeć się jej klasie energetycznej - im dalsza litera alfabetu, tym sprzęt zużywa więcej prądu, co przełoży się za wyższe rachunki. Jak wygląda sytuacja w przypadku chłodziarek jednodrzwiowych?

Niestety lodówki starszych generacji zużywają więcej prądu. Serwis konnektable.net podał konkretny wyliczenia, które pokazują skalę tej zależności. Według wyliczeń starszy sprzęt bez klasy energetycznej zużyje 600 kWh/rok, podczas gdy chłodziarka nowszej generacji (klasa A+++) średnio zużywa 150 kWh/rok. Trzeba przyznać, że to ogromna różnica, dlatego wymiana sprzętu w dłuższej perspektywie przyniesie spore oszczędności.

Jak obniżyć zużycie energii przez lodówkę? Jest na to kilka sposobów. Przede wszystkim regularnie sprawdzajmy uszczelkę w drzwiach i czyśćmy przewody wentylacyjne z tyłu urządzenia. Ustawiajmy termostat na optymalną temperaturę. Postarajmy się też, aby nie wkładać do środka gorących potraw, które wymuszają większe zużycie prądu.

