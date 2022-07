To pytanie chłopca rozbroiło Igę Świątek. "O mój Boże, tak"

Chłopiec zadał Idze Świątek jedno pytanie. Odpowiedziała na niego bez wahania

Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju Wimbledonu w trzech setach pokonała Holenderkę Lesley Pattinamę Kerkhove (6:4, 4:6, 6:3). Podczas meczu na trybunach znalazł się chłopiec, który trzymał w rękach karton z pytaniem: "Iga, want pizza?" ("Iga, chcesz pizzę?"). Kamery i fotoreporterzy byli zachwyceni malcem. W mediach społecznościowych pokazała go m. in. hiszpańska stacja ESPN, która opatrzyła zdjęcia podpisem: "Czy Iga Świątek ma najlepszych fanów w historii?".