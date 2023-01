To rzadki widok. Emily Ratajkowski wreszcie postawiła na wygodę

Emily Ratajkowski to młoda mama, którą coraz częściej można zauważyć w wygodnych i sportowych ubraniach. Gwiazda przyzwyczaiła nas do kobiecych i zmysłowych stylizacji, dlatego sneakersy i puchowe kurtki są jak powiew świeżego powietrza w jej szafie. Jednak nawet idąc na spacer do parku z synem czy wyskakując po kawę na wynos - wygląda bardzo stylowo. Tym razem pojawiła się w oryginalnej kurtce.