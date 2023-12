"To takie amerykańskie". Stylistka o najczęstszych błędach w stylizacjach świątecznych

Jeansom zakaz wstępu

Uroczyste okoliczności, jakimi są święta Bożego Narodzenia, zobowiązują nas do tego, aby ubrać się schludnie i elegancko. Ubiorem okazujemy szacunek do miejsca, sytuacji, otoczenia i gospodarzy. Wigilia to nie rewia mody, co też nie oznacza, że musimy zasiąść przy stole w białej koszuli dopiętej po sam kołnierzyk. Jednak warto wiedzieć, w którym momencie przekraczamy granicę dobrego smaku i zaliczamy świąteczne faux pas.