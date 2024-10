To ulubiony model butów Belli Hadid. Są idealne na jesień

Pierwszą propozycją z garderoby modelki są skórzane kowbojki w czarnym kolorze. Ten klasyk zestawiła ze spodenkami ze skóry, basicowym topem i torebką. Patrząc na nią, można by rzec: "kobieta w czerni". Mimo prostego, a zarazem eleganckiego looku te buty dodają charakteru całej stylizacji. Bella Hadid wygląda jak z wybiegu. Największą zaletą tych butów jest uniwersalność, przez co będą pasować do praktycznie każdego ubioru.