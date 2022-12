To urządzenie działa jak lifting, niszczy opuchliznę i zmarszczki pod oczami, a do tego oczyszcza

To, że istnieją urządzenia do mezoterapii w domu, wiemy nie od dziś. W sklepach z rtv i agd jest ich całkiem sporo. My skupimy się dziś na jednym urządzeniu - BEAUTIFLY B-Glossy PRO. Dlaczego akurat na tym? Ten niewielki sprzęt oceniło 50 osób i wszystkie dały mu pięć gwiazdek. To musi być coś naprawdę dobrego!