To urządzenie zadba o twoją skórę, jak w profesjonalnym salonie

Hydrabrazja – co to?

Hydrabrazja to zabieg, który inaczej jest nazywany wodną mikrodermabrazją. I to najlepiej oddaje jego istotę – to rodzaj mikrodermabrazji wykonywanej jedynie przy użyciu wody. Dzięki temu hydrabrazja jest o wiele delikatniejsza (dlatego też istnieje niewiele przeciwwskazań do jego wykonywania), mogą z niej korzystać także posiadaczki cer wrażliwych i naczynkowych.