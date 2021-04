To wideo nabiera nowego znaczenia. Po skargach Meghan, ekspertka odczytała słowa Harry'ego z ruchu warg

Meghan Markle podczas wywiadu z Oprah Winfrey wyznała, że nikt nie pomógł jej przystosować się do zasad panujących na królewskim dworze. Wszystkiego musiała uczyć się sama, czasem spontanicznie. Podczas jednej z ceremonii księżna Sussex popełniła duży błąd. Jej mąż szybko ją zrugał.

Od czasu wywiadu royalsów z "królową" amerykańskiej telewizji film z 2019 roku, z ceremonii Trooping the Colour zyskał nowe życie. Meghan i Harry wystąpili na balkonie Pałacu Buckingham u boku najważniejszych członków rodziny królewskiej. Meghan nie do końca wiedziała, jak się zachować podczas uroczystości. Wykonała gesty, które nie spodobały się Harry'emu. Natychmiast ją upomniał.

Ekspertka czyta z ruchu warg księcia

W słynnym już wywiadzie, Meghan przyznała, że wchodząc do rodziny królewskiej, nikt nie nauczył ją etykiety, nie przybliżył panujących zasad.

"W przeciwieństwie do tego, co widzi się w filmach, nie miałam żadnych lekcji. Nie uczono mnie, jak mówić, jak skrzyżować nogi, jak zachowywać się zgodnie z królewskimi zasadami. Nie miałam takiego szkolenia. Nie zaoferowano mi go, choć pewnie byłoby zorganizowane dla innych członków rodziny" – powiedziała w rozmowie z Winfrey. Świadczyć może o tym jeden z filmów z ceremonii, w której brali udział najważniejsi członkowie rodziny w tym Meghan i Harry.

Ceremonia Trooping the Colour - moment wysłuchania hymnu

Podczas hymnu księżna odwracała się do męża, wymieniała z nim znaczące spojrzenia. Tina Lannin, ekspertka od czytania z ruchu warg, w rozmowie z "The Sun" zdradziła, co Harry powiedział żonie, gdy ta stojąc nieopodal królowej Elżbiety, odwracała się do niego w trakcie odsłuchiwania hymnu. "Nie, nie ma. No dobrze. Odwróć się" – mówił Harry do żony.

Księżna wyraźnie się skrępowała, była zdezorientowana. Najprawdopodobniej nie wiedziała, jak ma się dalej zachować. Próbowała szukać oparcia w mężu. Po tym, jak ja upomniał, wyraźnie się zasmuciła.

Choć film ma już kilkanaście miesięcy, teraz zyskuje nowe życie. Fani piszą w komentarzach, że gratulują parze decyzji o odejściu z rodziny królewskiej i rozpoczęcia nowego życia.

Lip Reader Reveals Frosty Conversation between Prince Harry and Meghan Markle at Trooping the Colour

Joanna Przetakiewicz podpowiada jak poprawić sobie nastrój, nie tylko w Święta