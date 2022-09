To zdjęcie Igi Świątek i Ons Jabeur wzruszyło kobiety. Chodzi o jeden szczegół

Choć przegrała, okazała wielką życzliwość

"Iga jest dziś niekwestionowaną królową tenisa i wiem, że jaramy się wszyscy jak pochodnie, że zawojowała też Nowy Jork po turbo wymagającym turnieju. Ale spójrzcie też na to. Niesamowicie rozczula mnie to symboliczne zdjęcie. Kobieta kobiecie. Chwilę po tym, jak przegrała kolejny finał w tym sezonie i koło nosa przeszedł jej pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze (w której jako 28-latka na zdobycie go ma dużo mniej czasu niż Iga) – Ons Jabeur myśli o Idze i o tym, żeby dobrze wyszła na zdjęciach z trofeum. No serce rośnie. Babeczki, to jest to. W sporcie i w życiu" – napisała na Facebooku Paula Wolecka, której post udostępniła na Instagramie blogerka Joanna Banaszewska. Trudno nie zgodzić się z tymi słowami.