To zdjęcie wstrząsnęło światem. Przypominamy jego historię

Sudańska dziewczynka szła do punktu żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wycieńczona z głodu i odwodniona przykucnęła na ziemi. Moment ten zauważył sęp, który z niewielkiej odległości obserwował dziecko , prawdopodobnie czekając na jego śmierć.

Kevin Carter – fotograf, który zapłacił życiem za jedno zdjęcie

Kevin Carter przyleciał do RPA z fotografem Joao Silvą. Po raz pierwszy zobaczył, jak wygląda klęska głodu. Kiedy mijał dziewczynkę, zatrzymał się i z aparatem w dłoni czekał na kolejne ruchy sępa. Miał nadzieję, że drapieżnik rozłoży skrzydła i doda scenie jeszcze bardziej dramatycznego charakteru. Po 20 minutach poddał się i nacisnął spust migawki.

Jego ojciec Jimmy Carter w rozmowie z The New York Times powiedział, że mężczyzna zawsze nosił w sobie koszmary swojej pracy. Wiadomo, że w walce ze stresem chwytał się różnych środków. Uciekał w alkohol i narkotyki. Po wygranej spadła na niego fala krytyki za nieczułość wobec losu dziewczynki, za to, że nie przepędził sępa od razu. Kilka miesięcy później popełnił samobójstwo.