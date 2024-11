Toksyczne przedmioty w naszych domach. Lekarz wymienił trzy

Dbanie o zdrowie w dzisiejszych czasach jest niemałym wyzwaniem. Wynika to z faktu, iż otaczamy się sztucznymi materiałami, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Plastik jest tutaj nadrzędnym przykładem.

Jednak potencjalnych zagrożeń da się uniknąć. Można to zrobić, wymieniając niektóre produkty codziennego użytku na ich bardziej naturalne alternatywy. Dr Adrian Sznajder (jego profil na Instagramie obserwuje ponad 220 tys. internautów) wskazał na trzy toksyczne przedmioty w domu, które warto wyrzucić i wymienić na inne.

"Ftalany mogą wpływać na nasz układ hormonalny, zaburzając produkcję hormonów, co może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia endokrynologiczne" – pisze ekspert w poście, dodając, że lepszą opcją są świece sojowe lub z wosku pszczelego.

Drugie w zestawieniu to plastikowe deski do krojenia.

"Z biegiem czasu, zwłaszcza po częstym krojeniu, plastikowe deski zaczynają uwalniać mikroplastiki. Te niewielkie cząsteczki plastiku mogą trafiać do żywności, a następnie do naszego organizmu, gdzie mogą się gromadzić" – czytamy. Dr Sznajder zaznaczył, że spożywanie mikroplastiku może wiązać się z wieloma zagrożeniami zdrowotnymi i zalecił używanie deski drewnianej.

"Kiedy patelnia ulegnie zarysowaniu, PFAs mogą przenikać do jedzenia, które następnie trafia do organizmu. Badania wykazują, że długotrwałe narażenie na PFAs jest związane z problemami zdrowotnymi, takimi jak nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu oraz zaburzenia reprodukcyjne" – wymienia dr Sznajder, polecając jednocześnie patelnie ze stali nierdzewnej.

