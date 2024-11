Kluczowe dla snu. Niestosowanie się może prowadzić do przedwczesnej śmierci

Odpowiednia długość snu ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. To właśnie podczas spania organizm odpoczywa i regeneruje się, co wpływa na nasze funkcjonowanie w ciągu dnia. Wysypany człowiek potrafi łatwiej się skoncentrować i być bardziej kreatywny. Z kolei ciągłe niewyspanie i chroniczny niedobór snu mogą skutkować wieloma zaburzeniami natury fizycznej i psychicznej.

Według brytyjskiej służby zdrowia (NHS) zalecana ilość snu dla osób dorosłych wynosi od 7 do 9 godzin na dobę. Inaczej jest w przypadku seniorów, którym wystarcza krótszy sen, który może trwać około 6-7 godzin. Niezależnie od wieku, ważne jest to, aby nie dopuszczać do sytuacji, w której snu w ciągu doby jest stanowczo za mało.