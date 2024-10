Nie pij kawy o tej porze. Lekarz ostrzega przed konsekwencjami

Jeśli nie wyobrażasz sobie życie bez kawy i nie masz większych przeciwwskazań do jej picia, nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgać po nią nawet codziennie. Korzyści z jej picia jest naprawdę sporo, ale wszystkie odchodzą w zapomnienie, gdy sięgniemy po nią w nieodpowiednim momencie.

Mimo że nie jesteśmy znani jako naród kawoszy, Polacy piją całkiem sporo kawy. Średnio każdy z nas wypija około 95 litrów tego napoju rocznie, co przekłada się na nieco ponad jedną filiżankę dziennie. Wychodzi to nam na zdrowie, bo to napój, który naprawdę korzystnie wpływa na organizm.