Toksyczne znaki zodiaku. Astrolodzy radzą uważać

Horoskopy nie są prawdą objawioną na temat człowieka. Warto patrzeć na to, co mówią z przymrużeniem oka i traktować jedynie jako wskazówkę. Wiele osób wierzy jednak, że znak zodiaku może świadczyć o charakterze, osobowości czy skłonnościach do różnych zachowań. Okazuje się, że niektóre z nich mogą być bardziej toksyczne od innych. Przejawia się to w różny sposób.