Tom Grabowski zrobił furorę w telewizji. 26 lat temu był nie do poznania

Grabowski wyznał w wywiadzie, co myśli o osobach, które chcą z nim być tylko dla zdobycia popularności. Modelowi przydarzyły się już nieszczere partnerki, które próbowały go wykorzystać do własnych celów. "Może kilka razy zdarzyło się tak, ale o tym nie myślę, nie skupiam się na tym (...) Jeżeli są nieszczere relacje, to ja to wyczuwam od razu i nie kontynuuję znajomości. Nie lubię, gdy ktoś chce mieć z tego jakąś korzyść" - dodał.