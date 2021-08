Tomasz Kammel opublikował zdjęcie apartamentu. Wnętrza zapierają dech

Tomasz Kammel jest jednym z najbardziej doświadczonych prezenterów w Polsce. Z Telewizją Polską związał się już w 1997 roku. Na jej antenie prowadził liczne programy rozrywkowe (m.in. "Randkę w ciemno") oraz imprezy i koncerty na żywo, a w 2008 roku dołączył do obsady "Pytania na śniadanie", gdzie można oglądać go do dziś.