Tomasz Oświeciński o relacji Kalskiej i Roznerskiego. Czy dadzą sobie drugą szansę?

Tomasz Oświeciński o związku Kalskiej i Roznerskiego

Oświeciński wyznał przed kamerą serwisu Jastrząb Post, że nie miał okazji rozmawiać z aktorami o tym, co dzieje się w ich życiu prywatnym. Nie dziwi go również to, że wciąż razem pracują. Jak przyznaje, w sztuce gra wielu jego przyjaciół. Wszyscy tworzą w teatrze wielką rodzinę. Zapytany o to, czy widzi szansę, żeby Kalska i Roznerski znów tworzyli parę, odpowiedział wymijająco.