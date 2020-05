Tomasz Sekielski pokazał, jak spędza majówkę. Ten wygląd budzi podejrzenia

W okresie epidemii koronawirusa wielu Polaków zdecydowało się spędzić majówkę w domach, ale są też tacy, którzy wypoczywają na łonie natury. Do ich grona zalicza się Tomasz Sekielski , autor głośnego filmu dokumentalnego "Tylko nie mów nikomu". Na swoim profilu na Instagramie opublikował zdjęcie, które budzi wiele podejrzeń.

Jeden z fanów zapytał wprost: "Kac morderca?". Sekielski zaprzeczył, zapewniając, że jego strój jest spowodowany wyłącznie pogodą. Zrozumiała to inna obserwatorka. "No tak tłuszczyk gone i nie ma izolacji ciepła" – napisała. Pojawiły się wśród użytkowników Instagrama podejrzenia, jakoby Sekielski miał zostać blogerem modowym. "Myślę o tym" – zażartował dokumentalista.