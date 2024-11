Schodziła po schodach w mini z rozcięciem. Posypały się komplementy

Stylizacja Małgorzaty Tomaszewskiej składała się zaledwie z czterech elementów. Ale warto podkreślić, że są to klasyki, które każda kobieta powinna mieć w szafie.

Prezenterka uzupełniła outfit klasycznymi dodatkami. Mowa oczywiście o czarnych szpilkach oraz średniej wielkości, pikowanej torebce na łańcuszku . Tomaszewska postawiła na to, co sprawdzone, ale nie można też powiedzieć, że była zachowawcza. Zdecydowanie nie każda osoba odważyłaby się wskoczyć w podobną "miniówkę".

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!