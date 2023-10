Top 10 odkurzaczy pionowych Kärcher

Wśród standardowego wyposażenia dołączonego do odkurzaczy pionowych Kärcher można wymienić akumulator, filtr HEPA, filtr powietrza wlotowego, narzędzie do czyszczenia filtra, ssawkę podłogową, mini turbo szczotkę, ssawkę szczelinową, ssawkę do mebli 2 w 1, rurę ssącą oraz stację ładowania. Ponadto do wybranych modeli dołączana jest ssawka do tapicerki i miękka szczotka do odkurzania (2 w 1).