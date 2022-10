Top 3 stylizacje Anny Popek, które warto odtworzyć jesienią. Idealne dla dojrzałych kobiet

Wiele jesiennych stylizacji Anny Popek zasługuje na pochwałę. My jednak wybrałyśmy trzy, które są świetnie skomponowane, ciekawe i łatwe do odtworzenia. Dziennikarka udowadnia, że jesień może być najciekawszą porą roku po kątem mody. Kolejne warstwy ubrań, to kolejne pola do popisu. Oto szaleństwo z printami, materiałami i krojami w wydaniu Anny Popek.