Top 5 ekspresów do kawy. Czas na poranki w ogrodzie lub na balkonie

Ekspres De'Longhi Eletta Explore ECAM450.55.G

Ekspres DeLonghi Eletta Explore ECAM450.55.G to urządzenie, które z pewnością zrewolucjonizuje Twoje doświadczenia związane z przygotowywaniem kawy. Dzięki nowoczesnemu, automatycznemu systemowi czyszczeniachoraz możliwości przygotowania szerokiej gamy napojów, zarówno gorących, jak i zimnych, jest to idealny wybór dla każdego miłośnika kawy. Wyposażony w intuicyjny, dotykowy wyświetlacz, ekspres umożliwia łatwe i szybkie wybieranie ulubionych napojów. Możesz zaprogramować do czterech indywidualnych profili użytkownika, co pozwala na dostosowanie każdej kawy do osobistych preferencji, od grubości mielenia ziaren, poprzez temperaturę, aż po intensywność aromatu​​. Ekspres oferuje również wyjątkową jakość wykonania. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy komponentów i eleganckiemu wykończeniu, urządzenie nie tylko doskonale się prezentuje, ale również jest trwałe i odporne na uszkodzenia. Możliwość przygotowania ponad 40 różnych rodzajów kaw, w tym specjalności zimnych jak Cold Americano czy Cold Cappuccino, gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie​.

Ekspres kupisz: << TUTAJ! >>

© materiały partnera

Ekspres Saeco GranAroma SM6582/10

Ekspres Saeco GranAroma SM6582/10 to nowoczesne urządzenie dla miłośników kawy, które oferuje aż 16 różnych napojów kawowych. Model ten jest wyposażony w ceramiczny młynek, który gwarantuje precyzyjne mielenie ziaren, zachowując ich naturalny aromat. Ekspres pozwala na personalizację kawy dzięki Coffee Equalizer™, co umożliwia dostosowanie mocy, ilości oraz temperatury napoju do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, urządzenie oferuje funkcję przygotowania dwóch kaw jednocześnie, co jest idealne dla par lub podczas spotkań towarzyskich. Dzięki zaawansowanym funkcjom takim jak system automatycznego czyszczenia, ekspres jest łatwy w utrzymaniu, a technologia LatteDuo pozwala na przygotowanie dwóch kaw mlecznych naraz.

Ekspres kupisz: << TUTAJ! >>

© materiały partnera

Ekspres DeLonghi EXAM440.55.B Rivelia

Jeśli szukasz zaawansowanego ekspresu do kawy, który łączy nowoczesny design z zaawansowaną technologią, model De'Longhi EXAM440.55.B Rivelia może spełnić Twoje oczekiwania. Ten automatyczny ekspres do kawy oferuje szeroką gamę funkcji, które zrewolucjonizują Twoje codzienne doświadczenia z kawą. Model Rivelia jest wyposażony w system Bean Switch, który pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi rodzajami kaw, dzięki dwóm wymiennym zbiornikom na ziarna o pojemności 250 gramów każdy. To rozwiązanie pozwala na eksplorację różnych smaków bez konieczności opróżniania młynka.

Ekspres kupisz: << TUTAJ! >>

© materiały partnera

Ekspres Siemens EQ700 TP703R19

Ekspres Siemens EQ700 TP703R19 to zaawansowane urządzenie, które przekształci Twoje doświadczenia z kawą w prawdziwe kulinarne przeżycie. Model ten wyróżnia się szerokim wyborem funkcji, które umożliwiają personalizację każdej filiżanki kawy. Dzięki funkcji Home Connect możesz sterować ekspresem z każdego miejsca w domu, co oznacza, że możesz przygotować swoją ulubioną kawę bez wstawania z kanapy lub łóżka​. Ekspres wyposażony jest w system oneTouch DoubleCup, który pozwala na przygotowanie dwóch różnych kaw jednocześnie, co jest idealne podczas przyjmowania gości. Dodatkowo, funkcja aromaDouble Shot zapewnia ekstra-mocną kawę bez utraty jej aromatu dzięki podwójnemu procesowi mielenia i parzenia​. Model EQ700 odznacza się także wyjątkowym młynkiem ceramDrive, który gwarantuje równomierne mielenie ziaren kawy i jest niezwykle trwały.

Ekspres kupisz: << TUTAJ! >>

© materiały partnera

Ekspres JURA ENA 8 Touch All Black

Gdy myślisz o kompaktowym, ale jednocześnie zaawansowanym ekspresie do kawy, JURA ENA 8 All Black powinien przyjść Ci na myśl. Ten elegancki, w całości czarny model jest idealny dla ceniących sobie prostotę użytkowników, którzy nie chcą rezygnować z jakości parzonej kawy. Urządzenie oferuje szeroki wybór napojów kawowych z możliwością personalizacji każdej kawy. Możesz łatwo dostosować siłę kawy, temperaturę oraz ilość wody, co pozwala na idealne dopasowanie do Twoich upodobań. Ekspres JURA ENA 8 jest wyposażony w system mleczny, który umożliwia przygotowanie cappuccino czy latte macchiato z idealnie spienionym mlekiem, co czyni go doskonałym wyborem dla miłośników kaw mlecznych.

Ekspres kupisz: << TUTAJ! >>

© materiały partnera

Materiał sponsorowany przez