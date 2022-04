TOP 5 prezentów dla dziecka na zająca

A co powiesz na hulajnogę elektryczną?

Hulajnogi elektryczne są hitem ostatnich latach. To sprzęt, który pozwala szybko dostać się z punkt A do B. Obecnie, jazda na hulajnogach elektrycznych jest usankcjonowana prawnie i dzięki temu, o wiele bezpieczniej można się na nich poruszać po miejscach publicznych. Model Razor S80 w kolorze zielonym, posiada silnik o mocy 90 watów. Maksymalna prędkość, to 16 kilometrów na godzinę. Zasięg na jednym ładowaniu akumulatora, to 10 kilometrów. To naprawdę świetny prezent dla dziecka. Nie zapomnij dokupić kasku! To ważne, aby dziecko było bezpieczne, bez względu na rodzaj urządzenia, jakim jeździ. Polecamy zaprezentowany model, ze względu na trwałość, jakość wykonania i bardzo przystępną cenę.