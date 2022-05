TOP 5 prezentów na Dzień Dziecka

Uniwersalny prezent – głośnik mobilny

Głośnik mobilny to także trafiony wybór. JBL Flip 5 dysponuje mocą 20 watów, a to całkiem sporo. Sprzęt może pracować nawet 12 godzin na jednym ładowaniu. Głośnik jest odporny na zachlapania, więc nie straszne mu działanie na otwartej przestrzeni. Flip 5 jest kompatybilny z każdym urządzeniem wyposażonym w moduł Bluetooth. Głośnik można kupić w jednej z wielu wersji kolorystycznych. To naprawdę bardzo dobry sprzęt. JBL jest pionierem w mobilnych rozwiązaniach audio. Głośnik sprawdzi się podczas spotkań z przyjaciółmi, na wakacjach, a także w domu, gdyż można podłączyć go na przykład do laptopa.