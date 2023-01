TOP 5 suszarek do ubrań. Idealne zimą i nie tylko

Nowa i bardzo oszczędna suszarka Hisense!

Wyjątkowa suszarka HISENSE DHQA903V, która zadba należycie o Twoje ubrania i wysuszy je do suchej nitki! Nowoczesna konstrukcja dostarcza aż pięciu przepływów powietrza, co z kolei zapewnia większą objętość powietrza. Bęben wewnętrzny ma pojemność aż 125 litrów - to najwięcej na rynku! Funkcja Allergy Care dba o skórę, wykorzystując prostą moc gorącego powietrza i dłuższy cykl suszenia. Jej głównym zadaniem jest skuteczne usuwanie alergenów z ubrań, dzięki czemu są one bezpieczne i przyjemne w noszeniu i już nigdy nie podrażnią Twojej skóry. Po suszeniu pranie praktycznie nie jest pogniecione. Suszarka ma wbudowany czujnik wysokiej precyzji, którego zadaniem jest dokładne monitorowanie ilości pozostałej wody i temperatury oraz automatyczna regulacja czasu suszenia, co może zaoszczędzić Twój czas i energię oraz uniknąć nadmiernego uszkodzenia odzieży przez ciepło.