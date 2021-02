TOP 7 najlepszych prezentów na walentynki dla niego!

Wszystkie doskonale wiemy, że znalezienie prezentu dla mężczyzny naszego życia, potrafi być problematyczne. Abstrahując od gustu naszej drugiej połówki, można mieć problem w byciu na bieżąco ze wszystkimi gadżetami i zabawkami, jakie pojawiają się w sklepach. Z tego powodu postanowiliśmy pomóc wszystkim kobietom, które mają problem z wyborem idealnego prezentu i zaproponować im kilka propozycji na udane podarunki.

Najgorętszy tytuł dla zapalonego gracza

Dla mężczyzny, który pasjonuje się grami, doskonałym wyborem prezentowym będzie Hitman 3, który niedawno miał swoją premierę. Kolejna odsłona przygód Agenta 47 to dramatyczne zakończenie trylogii World of Assassination, które zabiera graczy w podróż dookoła świata na pięknych, rozległych lokacjach gry. 47 powraca jako bezwzględny profesjonalista aby wykonać najważniejsze w jego karierze zlecenia.

Gracze mają do wyboru tryb kariery, który zabierze ich w przygodę dookoła świata po wielu obszernych lokacjach; eskalacje dla tych, co nie boją się prawdziwych wyzwań, a także tryb kontraktów z własnymi celami oraz zadania snajperskie. Tytuł otrzymał bardzo wysokie noty w recenzjach i gracze polecają go sobie wzajemnie na wszystkich forach i serwisach growych.

Pomoc w rozgrywkach online

Do spędzania godzin w rozgrywkach sieciowych przydadzą się dobre słuchawki, oddające głębię dźwięku i pozwalające usłyszeć z której strony nasz przeciwnik nadciąga. Toteż jeśli on spędza godziny online, przydadzą mu się porządne słuchawki. Polecamy model MAD DOG GH705, które łączą doskonałą jakość dźwięku z przystępną ceną. Każdy gracz doceni ich niezawodność oraz wygodę użytkowania. Przestrzenny dźwięk 7.1 sprawi, że Twoja druga połowa zawsze znajdzie się w samym centrum akcji i nie umknie jej nawet najdrobniejszy szelest.

Słuchawki charakteryzują się wygodnymi, miękkimi nausznikami. Samoregulujący pałąk obszyty został skórą ekologiczną, przez co jest bardzo komfortowy, co gracze docenią szczególnie podczas długiej rozgrywki. Czuły i wysuwany mikrofon doskonale zbiera dźwięki, dzięki czemu inni gracze zawsze będą go świetnie słyszeć. Za to pulsujące podświetlenie LED oraz wibracje zapewnią niepowtarzalne wrażenia i efekty specjalne podczas grania.

Kiedy on jest fanem klocków Lego…

Nie ma lepszego wyboru dla AFOL-a, czyli adult fan of Lego (dorosły fan Lego), niż kolejny zestaw klocków. Naszą rekomendacją jest set LEGO Architecture Biały Dom 21054 składający się z aż 1483 elementów. Kolekcjonerski model Białego Domu idealnie oddaje cały splendor i neoklasycystyczny design znanej na całym świecie rezydencji, w której nieprzerwanie od 1800 roku mieszkają wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych. Znajdują się w nim takie detale jak Rezydencja Wykonawcza, Zachodnie Skrzydło, Wschodnie Skrzydło oraz kolumnady Białego Domu, a także ogród różany i ogród imienia Jacqueline Kennedy.

Model zbudowanego z Lego budynku łatwo dzieli się na trzy części, umożliwiając przyjrzenie się z bliska detalom architektonicznym. Dopełnieniem tego kolekcjonerskiego modelu jest ozdobny napis „The White House”. Klockowy Biały Dom ma ok. 11 cm wysokości, 47 cm szerokości i 20 cm głębokości. Będzie się doskonale prezentował w domu lub biurze.

…ale kocha też Gwiezdne Wojny

Jak połączyć jego pasję do Star Wars z miłością do Lego? Najlepiej kupując mu Hełm szturmowca, czyli set 75276 z Lego. Ten model kolekcjonerski, będący pięknym dziełem sztuki, składa się z 647 klocków. Idealnie sprawdzi się jako ozdoba do domu lub biura — ten hełm pokaże wszystkim, że Twój mężczyzna jest prawdziwym fanem. Model hełmu szturmowca ma ok. 18 cm wysokości, 13 cm szerokości i 14 cm głębokości.

Dla brodacza lubiącego pielęgnować zarost

Nawet jeśli Twój partner posiada długą brodę, przyda mu się golarka do dbania o jej wygląd. Model GÖTZE & JENSEN MS700 spełni wysokie wymagania każdego mężczyzny. Urządzenie posiada wodoszczelną obudowę, więc może być używane w wodzie. Dzięki temu można golić się w wannie lub pod prysznicem. Lepszy efekt usuwania zarostu uzyskuje się, stosując żel lub piankę. Sprzęt doskonale sprawdzi się również podczas golenia na sucho. Dopasowuje się do kształtu szczęki, dzięki czemu cały proces przebiega szybko, prosto i bezboleśnie.

Maszynka wyposażona jest w 3 nasadki grzebieniowe: 5 mm, 3 mm oraz 1 mm. Dzięki temu można golić różne rodzaje zarostu, zarówno krótsze, jak i dłuższe włosy. Urządzenie jest lekkie i poręczne, nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Posługiwanie się nim jest proste i bardzo intuicyjne, do obsługi służy tylko jeden przycisk. Naładowana do pełna bateria pozwala na 40 minut nieprzerwanej pracy urządzenia. Czas ładowania akumulatora wynosi 90 minut.

Zadbaj o formę fana biegania

Moda na bieganie wciąż nie przemija, toteż jeżeli i Twój mężczyzna jest zwolennikiem tego rodzaju aktywności, zaopatrz go w butelkę filtrującą do wody. BRITA Fill & Go Active to nowa, sportowa wersja butelki filtrującej. Jest poręczną alternatywą dla wody butelkowanej, która zapewni Twojemu partnerowi optymalne nawodnienie przez cały dzień. Dzięki niej może on mieć dostęp do świeżej, smacznej wody gdziekolwiek się znajdzie. BRITA Fill & Go Active świetnie się sprawdzi, np. podczas treningu na siłowni, aktywności na świeżym powietrzu oraz w podróży.

Butelka filtrująca to także doskonały prezent dla fanów ekologicznego stylu życia. Korzystanie z butelki filtrującej pozwala na znaczącą redukcję plastikowych odpadów. Wkłady filtrujące stworzone zostały z naturalnego materiału – sprasowanego węgla aktywnego, pozyskiwanego ze skorup orzecha kokosowego. BRITA to także smaczna woda bez zanieczyszczeń i nieprzyjemnego zapachu. Butelka redukuje chlor i innych zanieczyszczenia, ale jednocześnie nie usuwa minerałów. Opakowanie z wkładami wymiennymi zawiera 3 dyski filtrujące co odpowiada 450 litrom wody pitnej.

Jeśli on jest gadżeciarzem…

Możesz kupić mu gadżet, który jednocześnie zachęci go do zdrowszego trybu życia. Smartband HUAWEI Band 4 Pro będzie monitorować jego aktywność każdego dnia i motywować do działania. Jednocześnie dostarczy szczegółową wiedzę na temat postępów. Urządzenie posiada wbudowany system GPS, który umożliwia monitorowanie trasy różnorodnych aktywności. Dzięki dużemu, dotykowemu ekranowi AMOLED dane wyświetlane są w wyjątkowo przejrzysty sposób. Do tego smartband posiada przydatną funkcję pomiaru natlenienia krwi oraz mikroprocesor, który monitoruje tętno w czasie rzeczywistym i sygnalizuje wibracjami, gdy puls zaczyna rosnąć i zbyt długo pozostaje w najwyższej strefie.

HUAWEI Band 4 Pro wyposażony został w dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 0,95 cala i rozdzielczości 240 x 120 pikseli. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS inteligentna opaska jest w stanie na bieżąco określać dokładną lokalizację. Po skończonych ćwiczeniach – bieganiu, spacerze, jeździe na rowerze czy nawet pływaniu – wystarczy sparować opaskę z urządzeniem, aby z łatwością sprawdzić przebyty dystans i szczegółową trasę. HUAWEI TruSleepTM 2.0 potrafi także kontrolować tętno w trakcie snu w celu rozpoznania 4 faz: sen głęboki, sen płytki, REM oraz wybudzenie.