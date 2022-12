Torebka Ralpha Laurena w takiej cenie?! To prawdziwa okazja

Model Keaton wyglądem przypomina nieco (kultowe skąd inąd) torebki Longchamp Le Pilage i Never Full od Louis Vuitton. Wszystkie one mają kilka wspólnych cech: kształt trapezu, wąskie, podwójne, długie ramiączka, zapięcie na zamek. Longchamp i Ralpha Laurena dodatkowo łączy materiałowe wykończenie. Jednak podobieństwa między tymi kultowymi modelami torebek nie kończą się na wyglądzie. Nie mniej ważną kwestią, która je łączy, jest fakt, że są w stanie pomieścić wszystko! Tych shopperek nie zapełnisz! One nigdy nie będą za małe, w nich zawsze znajdzie się miejsce na najpotrzebniejsze rzeczy. Model Ralpha Laurena ma w środku jedną dużą, niczym niepodzieloną przestrzeń, która niczym worek bez dna pomieści wszystko. Do tego jedna płaska kieszonka na drobiazgi zwykle trudne do znalezienia – klucze, telefon, karty wejściowe. Świetne w tej torebce jest to, że zadbano o detale, takie jak nóżki na spodzie, dzięki którym dno torebki nie wybrudzi się, nawet jeśli masz w zwyczaju zostawiać torebkę na ziemi. Cennym dodatkiem dopełniającym luksusowy charakter torebki, jest także worek przeciw kurzowy dodawany przy zakupie.