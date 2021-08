Torebka z Pepco hitem na jesień. Kosztuje tylko 20 zł

Elegancka i efektowna. Torebka z Pepco za 20 zł

Już teraz w Pepco dostępna do kupienia jest bardzo efektowna torebka, która idealnie dopełni jesienną stylizację. To klasyczny model torebki listonoszki. Jednak brązowy materiał imitujący skórę węża nadaje temu modelowi charakteru. Torebka jest niewielkich rozmiarów i wykończona została złotym zapięciem oraz długim paskiem w formie złotego łańcuszka, co sprawia, że jest bardzo elegancka. Idealnie sprawdzi się zatem do czarnego lub beżowego płaszcza, a w cieplejsze dni do jesiennej sukienki z długim rękawem. Cena tej torebki to jedyne 20 zł.