Torebki 60 proc. taniej. 5 modeli, w których się zakochacie

Uważam, że wyprzedaże to świetny moment na zakup ubrań i dodatków wysokiej jakości, na które w wyjściowej cenie niekoniecznie zawsze nas stać. Dlatego wybrałam dla was jeszcze jedną torebkę skórzaną. Tym razem mniejszą, idealną do noszenia na skos. Zwróćcie uwagę na jej kształt – od wewnętrznej strony jest płaska jak torebka typu nerka. To gwarancja tego, że będzie się ją wygodnie nosiło. Występuje w dwóch kolorach: brązowym i czarnym, przy czym czarny jest droższy (kosztuje 210 zł).