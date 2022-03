Torebki, które będą hitem wiosny – 7 najważniejszych trendów

W tym sezonie torebki nabierają objętości. Nie chodzi o rozmiar, a raczej o wymykanie się formie. Niektóre modele wyglądają jakby… nabrały powietrza. Dotyczy to szczególnie torebek pikowanych, których w najnowszych kolekcjach nie brakuje. Pikowane są torebki małe i te większe, na co dzień. Wiele modeli z przeszyciami ma dodatkowo łańcuszek (pamiętacie, co pisaliśmy o przenikaniu się trendów), a to z kolei przywodzi na myśl nieśmiertelny model torebki Chanel 2.55.