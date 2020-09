Torebki listonoszki - do czego nosić? Jaką wybrać?

WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Modne torebki listonoszki – te modele królują w trendach Listonoszki zwane inaczej cross-body bag (od najpopularniejszego sposobu noszenia – na wskroś ciała) to zdecydowanie jedne z najbardziej uniwersalnych, damskich torebek. Sprawdzą się zarówno za zakupach czy podczas spaceru (gdy najważniejsze rzeczy chcesz mieć pod ręką, ale nie w dłoniach), jak i na wieczór – w roli kopertówki, najlepiej na łańcuszku. Grunt, to odpowiednio dobrać model. Jaki? Najciekawsze propozycje modnych torebek listonoszek wybraliśmy ze strony domodi.pl! Listonoszki inspirowane modelami od projektantów W sieciówkach znajdziesz mnóstwo pikowanych torebek listonoszek, które przypominają legendarną Chanel 2.55. Na topie są też modele inspirowane Dioramą Diora czy Pochete Metis Louis Vuitton. Nasz hit? Listonoszki z motywem plecionki, jak z najnowszych kolekcji Bottega Veneta. Te torebki noszą wszystkie influencerki, a znalezienie tańszych odpowiedników w sklepach online będzie naprawdę proste. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Klasyczne torebki listonoszki Czarna ze złotymi zdobieniami? A może ze srebrnym łańcuchem i dżetami, w rockowym stylu? Każdą klasyczną torebkę listonoszkę docenisz za uniwersalność. Modele w czerni to jednak nie wszystko. Pasować do wielu stylizacji będzie też listonoszka w beżach, brązie czy szarości. Jeśli lubisz ponadczasowe dodatki, takie modele będą strzałem w dziesiątkę. Im prostsze, tym lepiej! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Listonoszki w nietypowych kolorach i kształtach Morska? Koralowa? A może w pudrowym różu? Torebki listonoszki są dziś dostępne w tysiącach wersji kolorystycznych, wśród których na pewno znajdziesz coś dla siebie. Warto poszukać, bo torebka w oryginalnym kolorze to prosty sposób na to, by dodać charakteru pozornie zwykłym stylizacjom. W modzie królują też listonoszki w nietypowych kształtach. Torebki półksiężyce biją rekordy popularności wśród fashionistek, podobnie jak modele typu saddle bag czy w formie koła. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Jak nosić torebki listonoszki? Stylizacje na różne okazje A z czym łączyć najmodniejsze torebki listonoszki? Zarówno z eleganckimi stylizacjami do biura, jak i wygodnymi lookami w stylu sportowym czy casual. Klasyka gatunku to połączenie białej koszuli oversize, jeansów z wysokim stanem, skórzanych mokasynów i ulubionej torebki listonoszki, ale pomysłów na oryginalne outfity z tym fasonem torebki jest naprawdę sporo! Torebka listonoszka + sukienka

Odpowiednio dobrane modele torebek cross-body sprawdzą się też w prostych zestawach z sukienkami. Tę w nietypowym kolorze wykorzystasz w zestawie z kreacją w kwiaty, najlepiej na zasadzie kolorystycznej analogii, np. dopasowując kolor torebki do koloru kwiatów na sukience. Listonoszka na łańcuszku doda szyku wieczorowym stylizacjom, np. z sukienką-marynarką i kozakami za kolano. Z kolei ta inspirowana modelami od projektantów zagra w duetach z najmodniejszymi sukienkami sezonu, np. oversizową tent dress czy szmizjerką do połowy łydki. Torebki cross body + marynarki

Inspirowane designem Chanelki czy Dioramy najlepiej łączyć z przeskalowanymi marynarkami, jak z męskiej szafy. Taka torebka listonoszka wygląda na oversizowym żakiecie bardzo stylowo, a dodatkowo podkreśla kobiece kształty. Co do tego? Świetnie sprawdzą się zarówno t-shirty i spodenki biker, jak i jeansy vintage i dopasowany golf z cienkiej, prążkowanej dzianiny! Torebki listonoszki w sportowych stylizacjach

Coraz większą popularnością cieszą się też sportowe total looki przełamane odrobiną elegancji w postaci efektownej torebki cross body. Swoją możesz nosić np. do tradycyjnego dresu ze spodniami jogger i bluzą z kapturem, ale też do bluzy i spódnicy midi czy jeansów i sneakersów. W takich zestawieniach najlepiej zagrają modele torebek o nowoczesnych, prostych formach!