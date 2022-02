Torebki w stylu kultowej Chanel 2.55 znajdziesz w sklepach i to już za 50 zł

Te z was, które oglądały film "Chanel", lub choć trochę czytały o Gabrielle channel wiedzą, że była rewolucjonistką. Dążyła do tego, by moda stałą się dla kobiet w końcu wygodna i praktyczna. To ona wyrwała kobiety z gorsetów, jako pierwsza nosiła spodnie. Zaczęła projektować zupełnie inny styl kapeluszy, zamiast okazałych modeli, które ograniczały pole widzenia i były niewygodne, postawiła na prostotę i minimalizm. Taki był jej styl. Tego przez lata uczyła kobiety. W tę misję wpisuje się także historia torebki 2.55. Jak wskazuje jej nazwa, torebka powstała w lutym 1955 roku. I także była rewolucyjnym projektem. Do tamtej pory bowiem kobiety nosiły swoje torebki w dłoniach lub pod pachami. Coco chcąc uwolnić kobietom ręce, stworzyła projekt na łańcuszku, który można zawiesić na ramieniu. Obecnie to dla nas żadna nowość, ale na tamte czasy był to wywrotowy pomysł. Tak właśnie powstała kultowa IT Bag Chanel 2.55.