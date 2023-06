To ona towarzyszy Pachutowi w podróży. "Zastępczyni" Dody

Doda nie pojechała z Dariuszem Pachutem do Ameryki

Doda i Dariusz Pachut odbyli już razem m.in. wspólną podróż do Hiszpanii, Austrii oraz na Sri Lankę. Teraz są jednak oddzielnie, ponieważ Dariusz Pachut wybrał się właśnie w nieco niebezpieczną, egzotyczną podróż do Ameryki Południowej. I choć nie zabrał ze sobą swojej ukochanej, wziął jedną rzecz, która mu o niej przypomina. Co to takiego?