Doda o związku z Pachutem. Na kąśliwe uwagi reaguje tylko w jednej sytuacji

Doda nie ukrywa, że jest w szczęśliwym związku. Wraz ze swoim partnerem Dariuszem Pachutem wrzuca na media społecznościowe wspólne fotografie oraz nagrania. Wokół relacji piosenkarki pojawił się spory szum. Praktycznie każdy wspólny post pary, który pojawia się na Instagramie, jest szeroko komentowany. Jak do tego wszystkiego podchodzi artystka?

Wokalistka, jako osoba publiczna, ma świadomość, że jej życie prywatne jest obiektem zainteresowań jej fanów. Nie stanowi to dla niej większego problemu - w innym przypadku nie dzieliłaby się w mediach społecznościowych zdjęciami z Dariuszem. Każdy jednak ma swoje granice, co Doda podkreśliła w rozmowie z Plotkiem.

Piosenkarka szczerze przyznała, że ani ona sama, ani jej partner, nie przywiązują uwagi do komentarzy oraz artykułów, które krążą po sieci na temat ich związku.

Tym samym nie pierwszy raz artystka pokazała, że ma zarówno do siebie, jak i do mediów, pewien dystans. Zajmuje się swoim życiem, którego urywki nadal, mimo złośliwości, pokazuje w mediach społecznościowych,

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!