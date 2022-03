Trafili do Gdańska z Kijowa. Pokazali, jak starają się pomóc innym uchodźcom

Pokazali, jak starają się pomóc innym uchodźcom

"American in Ukraine" to popularny youtuber James, który ponad sześć lat temu, po 15 latach podróżowania po świecie, postanowił zamieszkać w Ukrainie. To tam znalazł swoją miłość, Marinę, która dziś jest jego żoną. W momencie rozpoczęcia wojny w Ukrainie razem zdecydowali się opuścić Kijów i wyjechali do Gdańska, gdzie wynajmują obecnie mieszkanie.