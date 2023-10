Tragedia w Kołobrzegu. Mąż zmarłej 27-latki jest zrozpaczony

Katarzyna wraz z mężem Pawłem od sześciu lat mieszkali i pracowali w Szwecji. Rok temu postanowili się pobrać, planowali założyć rodzinę. W lipcu 2023 roku wybrali się na wakacje do Polski. To właśnie wtedy nagle rozpoczęła się akcja porodowa ciężarnej. W ostatni dzień lipca kobieta trafiła do kołobrzeskiego szpitala. Mąż 27-latki nie może się pogodzić z tym, co wydarzyło się później.