Chciała urodzić na karaibskiej plaży. Teraz nie może wrócić z córką do domu

Mieszkająca w Wielkiej Brytanii Iuliia Gurzhii marzyła, by urodzić dziecko siłami natury na wyspie Saint Lucia na Karaibach. Razem ze starszym o 13 lat mężem postanowili spełnić to marzenie i przed narodzinami dziecka udać się na miejsce. Po dotarciu na lotnisko samolotem, musieli odbyć jeszcze podróż łodzią, by przedostać się na wybraną wyspę. 38-latka zaczęła jednak rodzić w trakcie podróży. Teraz z mężem i córką nie mogą wrócić do kraju.